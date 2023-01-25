В Челябинской области подешевели стройматериалы и оргтехника

Контрольно-счетная палата Челябинской области по итогам проведенного в конце декабря мониторинга перечислила подешевевшие товары и услуги. В список вошли 56 позиций продовольственного и 107 — непродовольственного сегментов, сообщают в КСП региона.

В декабре наиболее ощутимо снизились цены на сахар-песок (-7,3%), апельсины (-5,9%), сухофрукты (-5,4%), лимоны (-4,6%) и растворимый кофе (-3,7%). На это повлияли подходящие условия для выращивания продуктов питания и хорошая урожайность.

В числе непродовольственных товаров сильнее всего подешевели металлочерепица (-11,4%), пылесосы, пиджаки и женские жакеты (-9,3%), древесностружечные плиты (-6,6%) и ноутбуки (-6,5%). Сокращение цен на стройматериалы обусловлено их резким удорожанием в 2020–2021 годы и перенасыщением рынка. Оргтехника, бытовые приборы и одежда подешевели из-за ухода из страны европейских и американских производителей и их замещением азиатскими и российскими конкурентами.

Снизились цены на 13 наименований услуг. Из них ощутимее всего поездки на отдых в ОАЭ (-31%), страны Ближнего Востока (-21,8%), Турцию (-20,4%), страны Юго-Восточной Азии. Подешевела и установка пластиковых окон — на 14,3%. Цены на отдых в Турции снизились из-за завершения туристического сезона. Поездки в страны Юго-Восточной Азии подешевели из-за возобновления ковидных ограничений.