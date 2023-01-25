Депутату заксобрания Новосибирской области Владимиру Лаптеву продлили срок ареста до 26 марта

Дзержинский районный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей до 26 марта депутата регионального парламента, бывшего сенатора Владимира Лаптева, в отношении которого расследуется уголовное дело о взятках. Об этом сегодня сообщили в управлении Судебного департамента в Новосибирской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Владимир Лаптев находится в СИЗО Новосибирска с сентября 2022 года. Следственным комитетом парламентарий обвиняется в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Сумма взятки, которая фигурирует в деле, по данным источника «Ъ-Сибирь, составляет 894 тыс. руб. Правоохранительные органы расследование не комментируют.

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Илья Николаев