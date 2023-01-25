Налоговая оспаривает увеличение вознаграждения управляющего завода им. Дзержинского

УФНС России по Пермскому краю подало в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Пермского края об увеличении вознаграждения конкурсного управляющего ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Льва Шляпина со 150 до 450 тыс. руб. в месяц. По информации в картотеке суда, жалоба налоговой принята к производству, ее рассмотрение назначено на 7 февраля.

Оспариваемый УФНС судебный акт был принят в декабре 2022 года. Свое ходатайство об увеличении вознаграждения Лев Шляпин мотивировал тем, что предприятие наращивает объемы производства, его финансовые показатели и штат растут, из-за чего ответственность управляющего увеличивается. Господин Шляпин указывал также, что он не допускает роста текущей задолженности, а в конкурсную массу должника чуть больше чем за два года взыскано более 212 млн руб. за счет оспаривания сделок и взыскания ущерба. В итоге суд сделал вывод, что Лев Шляпин является эффективным управляющим, и поднял ему вознаграждение.

ФГУП «Машзавод им. Дзержинского» производит комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, гражданскую продукцию. С 2005 года предприятие находится в процедуре банкротства. Лев Шляпин был утвержден конкурсным управляющим завода в октябре 2020 года. Его предшественник Александр Еремин получал вознаграждение в размере 30 тыс. руб.