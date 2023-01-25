Мэрия Челябинска подпишет договор о комплексном развитии территории рядом с зоопарком

Администрация Челябинска заключит договор о комплексном развитии территории на улице Труда, рядом с зоопарком. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии.

Площадь участка составляет 2,1 га. Договор о КРТ заключается по инициативе правообладателей земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости – ООО МФК «ЕХЕ», ООО «Космическая гонка» и ООО «Управляющая компания „Пифагор“». Планируется, что договор будет подписан до 23 февраля.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», проект строительства жилого комплекса на этой территории планирует реализовать АО АПРИ «Флай Плэнинг». В апреле 2022 года застройщик стал управляющей компанией АО «Продмонтаж», который на 100% владеет МФК «ЕХЕ». На участке планируется строительство как минимум двух жилых домов.