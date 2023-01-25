На Кубани количество студентов превышает 250 тысяч человек

В Краснодарском крае насчитывается более 250 тыс. студентов. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Более 100 тыс. студентов учатся в вузах, около 120 тыс. — в учреждениях среднего профессионального образования Еще около 29 тыс. человек получают образование в колледжах и техникумах при вузах. Штат педагогов в вузах и СПО превышает 13 тыс. человек.

«Поздравляю молодых, креативных и целеустремленных жителей края с Днем российского студенчества! Годы учебы — самое насыщенное событиями и эмоциями время, полное оптимизма, планов на будущее и решимости их воплотить»,— отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Татьяна Ручкина

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