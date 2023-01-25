РБК: Decathlon намерен продать свои российские магазины

Французская сеть магазинов спортивных товаров Decathlon ищет покупателей на свои активы в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

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Decathlon объявил о приостановке работы в России 26 марта прошлого года. На следующий день были закрыты все магазины сети, включая российский интернет-магазин. В Перми работал один гипермаркет сети, расположенный на шоссе Космонавтов, 393/1, а также пункт выдачи заказов в ТРК «Семья».

По данным консалтинговой компании CORE.XP, сеть Decathlon в России владеет не менее 135 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. Холдинг имеет в стране два основных юрлица: «Октоблу» и «Блу Хаус». Выручка первого за 2021 год составила 28,6 млрд руб., чистая прибыль — 1,5 млрд руб. Выручка второго — 948,6 млн руб., прибыль — 123,5 млн руб.