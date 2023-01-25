В Прикамье заинтересовались работой челябинского вытрезвителя

Представители Прикамья намерены изучить опыт работы челябинского МКУ «Центр временного пребывания для лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения». Об этом сообщает портал «В курсе».

Как сообщил журналистам портала директор МКУ Александр Рубцов, делегация из Пермского края прибудет с визитом 26 января. Работу вытрезвителя изучат сотрудники краевого центра социальной адаптации, многофункционального миграционного центра, министерства территориальной безопасности.

Ранее власти Перми заявляли, что изучают опыт администрации Уфы, где действует МКУ «Центр общественной безопасности», занимающееся охраной общественного порядка. Это учреждение занимается охраной общественного порядка, профилактикой правонарушений в жилом секторе, а также профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних, правонарушений в сфере благоустройства. Сотрудники имеют служебные удостоверения, летнюю и зимнюю форму, напоминающую полицейскую.