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обновлено 08:14

Из Перми откроются прямые рейсы в Ярославль

Весной 2023 года между Пермью и Ярославлем откроется прямое авиасообщение. Об этом сообщил на пресс-конференции губернатор Ярославской области Михаил Евраев. «У нас весной начинают летать рейсы в Екатеринбург, Самару, Уфу, Пермь. То есть мы серьезно увеличиваем пассажиропоток именно с крупными агломерациями, с городами-миллионниками, где у нас будет и туристический поток, и экономическая активность»,— цитирует господина Евраева ТАСС.

Сейчас прямые рейсы из Перми в Ярославль не осуществляются, совершить перелет по этому направлению можно только с пересадкой в Москве или Санкт-Петербурге. По данным сервиса по поиску авиабилетов Aviasales, время в пути, с учетом пересадок, составляет от восьми часов.

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