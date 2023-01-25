ХК «Автомобилист» проведет домашний матч с московским «Динамо»

В среду, 25 января, в рамках регулярного чемпионата КХЛ хоккейный клуб «Автомобилист» проведет второй матч с ХК «Динамо» (Москва). Игра начнется в 19:00 (екб) в КРК «Уралец».

ХК «Динамо» из 54 игр в текущем сезоне КХЛ победил в 32 и занимает пятое место в конференции «Запад». Предыдущая встреча команд состоялась 19 января и завершилась поражением уральского клуба со счетом 3:0.

Крайний матч ХК «Автомобилист» в этом сезоне был с казахстанским «Барысом». Матч завершился поигрышом команды из Екатеринбурга со счетом 3:5. С начала сезона команда «ХК Автомобилист» провел 53 игры, в 30 из которых одержал победу. Уральский клуб занимает третье место в конференции «Восток» чемпионата КХЛ.

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