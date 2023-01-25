В Челябинской области подорожает проезд в пригородных поездах с 1 февраля

С 1 февраля стоимость проезда в пригородных поездах в Челябинской области вырастет на 6,5%. Постановление об утверждении новых тарифов опубликовано на сайте министерства тарифного регулирования и энергетики региона.

Стоимость услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении подорожает на маршрутах Башкирской и Свердловской пригородных компаний. С 1 февраля тариф составит 3,1 руб. за один пассажиро-километр. Сейчас – 2,91 руб. Экономически обоснованный тариф в поездах Свердловской компании с 1 января составил 4,58 руб., Башкирской – 12,45 руб.

Проезд в скоростной электричке «Ласточка», которая курсирует между Челябинском и Магнитогорском подорожал уже с 1 января: цена билета между конечными станциями выросла с 800 до 920 руб.