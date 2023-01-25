Порядка 30 тысяч обращений от жителей Кубани поступило в Госжилинспекцию в 2022 году

В 2022 году жители Краснодарского края в региональный орган жилнадзора направили почти 29,5 тыс. обращений. Больше всего из них связаны с сохранностью жилфонда, качеством коммунальных услуг и содержанием многоквартирных домов, сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

По сравнению с 2021 годом более чем на 700 сократилось количество обращений. При этом в трех районах, которые наделены полномочиями по осуществлению государственного жилищного надзора, число жалоб от граждан сократилось вдвое.

Руководитель регионального парламента Юрий Бурлачко отметил, что в последнее время в работе краевого органа жилнадзора наметилась положительная динамика. Он считает, что главную оценку его деятельности должны давать люди.

«Когда будут предложения по расширению списка из девяти муниципалитетов, которым уже переданы полномочия по осуществлению госжилнадзора, мы, безусловно, в рамках своих полномочий окажем необходимую помощь»,— резюмировал Юрий Бурлачко.

По итогам работы была принята резолюция. Госжилинспекции рекомендовали и в дальнейшем проводить в отношении контролируемых лиц преимущественно профилактические мероприятия с целью недопущения нарушений в области жилищного законодательства.

Татьяна Ручкина

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