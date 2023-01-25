Глава Омской области об участии в выборах: «Для этого вопроса сейчас еще не пришло время»

Омский губернатор Александр Бурков посчитал несвоевременным отвечать на вопрос о том, планирует ли он участвовать в очередных выборах главы региона в 2023 году. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, посвященной подведению итогов региона в 2022 году и перспективам развития в 2023-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«У нас есть определенная традиция политическая. Поэтому для этого вопроса сейчас еще не пришло время»,– сказал господин Бурков, отвечая на вопрос одного из журналистов. По словам губернатора, он не видит политических, экономических и социальных оснований для отмены выборов.

Представитель «Справедливой России» Александр Бурков был назначен врио губернатора Омской области 9 октября 2017 года. На выборах главы региона 10 сентября 2018 года он набрал 82,56% голосов при явке 44%. Срок полномочий истекает в сентябре 2023 года.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский