В 2022 году в Кузбассе дисквалифицировали 25 арбитражных управляющих

В прошлом году число дисквалифицированных по материалам Росреестра арбитражных управляющих сократилось до 25 против 29 годом ранее. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель руководителя управления Росреестра по Кемеровской области Ольга Калиничева. По ее данным, в прошлом году представители ведомства, осуществляющего функцию надзорного за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, составили 71 протокол о нарушениях арбитражных управляющих в делах о банкротствах на территории Кузбасса. По итогам рассмотрения этих протоколов кемеровский арбитраж дисквалифицировал 25 управляющих на срок от 6 до 18 месяцев, оштрафовал восемь управляющих, объявил предупреждения 18.

По данным Ольги Калиничевой, характерными нарушениями управляющих были не предоставление отчетов собранию кредиторов, неполные или недостоверные данные в этих отчетах, нарушение очередности удовлетворения требований кредиторов, задержки по зарплате, а в делах о банкротствах физлиц — ненадлежащее проведение анализа финансового состояния должника и также не предоставление кредиторам отчетов.

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Игорь Лавренков, Кемерово