Учащиеся школ в Ачинске и Томске эвакуированы после сообщений о минировании

В Ачинске (Красноярский край) эвакуированы учащиеся и педагоги девяти школ после звонка неизвестного на телефон ЕДДС о минировании. На место выехали все оперативные службы города, проводятся осмотры, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе. Оперативные службы региона проверяют сообщения о лжеминировании

Также сегодня в Томске сразу в несколько школ по электронной почте поступили анонимные сообщения о «минировании». По словам заместителя губернатора по вопросам безопасности Игоря Толстоносова, оперативные службы региона полностью контролируют ситуацию и отрабатывают поступившие сигналы.

«Оснований для паники нет, ситуация находится под полным контролем, параллельно устанавливаются организаторы провокаций, — сообщил Игорь Толстоносов. — По всем признакам на сегодняшний момент мы фиксируем очередную волну ложных сообщений, направленных по электронной почте из-за рубежа».

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Лолита Белова