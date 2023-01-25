S7 почти в два раза увеличит вместимость рейсов на Байкал

Авиакомпания S7 намерена в два раза увеличить вместимость рейсов на Байкал, сообщил министр транспорта России Виталий Савельев на совещании правительства России с Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Он отметил, что емкость самолетов S7 на направлениях в Иркутск и Улан-Удэ в августе 2023 года вырастет на 47% и составит 280 тыс. мест. «В 2023 году авиакомпания S7 продолжит делать акцент на развитии туристического продукта на Байкал. Маршрутная сеть увеличится до 26 направлений», — заявил Виталий Савельев.

Заседание было посвящено развитию внутреннего туризма. Министр отметил, что отечественные курорты пользуются популярностью россиян. Поэтому авиаперевозчики переориентируют маршруты и провозные мощности, чтобы удовлетворить изменившиеся потребности туристов.

В 2023 году объем пассажиропотока в Сибири увеличится, сообщил министр.

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Лолита Белова