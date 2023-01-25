Проходившие подготовку в Новосибирской области мобилизованные сибиряки отправлены к местам службы

Все подразделения, проходившие в Новосибирской области необходимую подготовку для участия в специальной военной операции (СВО), направлены к местам несения службы. Об этом сообщил новосибирский губернатор Андрей Травников, подводя итоги работы консультационных центров для мобилизованных граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Церемония награждении сотрудников консультационных центров в Новосибирской области прошла 24 января. «Сегодня последние подразделения, сформированные и прошедшие боевое слаживание на территории Новосибирской области, убыли по месту несения службы. Впереди – не менее важная работа по оказанию помощи семьям военнослужащих»,– сказал в ходе нее Андрей Травников.

Центр подготовки был создан на базе Новосибирского высшего военного командного училища. Обучение сибиряков проходило на военных полигонах в Шилово и Кольцово. Помимо новосибирцев, как следует из сообщения правительства региона, боевое слаживание в Новосибирской области проходили мобилизованные из Иркутской области, Красноярского края, республик Алтай и Тыва.

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Валентин Романов