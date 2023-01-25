Уголовное дело о контрабанде 1,2 кг мефедрона рассмотрит суд в Омске

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего иностранца, которого правоохранители обвиняют в контрабанде мефедрона в особо крупном размере.

По версии следствия, в сентябре 2022-го мужчина попытался перевезти в Россию на поезде 1,2 кг мефедрона для дальнейшего незаконного сбыта.

После пересечения границы мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов, наркотики изъяты. По ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств), ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.

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Лолита Белова