Вождь нашел последний причал

«Коммунисты России» заявили в прокуратуру Татарстана о планах местных властей снести в Чистополе памятник Владимиру Ленину возле городской пристани. Партийцы просят надзорный орган предотвратить демонтаж, считая решение о сносе «провокацией» и «дестабилизацией гражданского мира» в условия спецоперации РФ на Украине. В администрации Чистополя „Ъ“ пояснили, что состояние памятника «не позволяет его переносить в другое место» (пристань ремонтируется в рамках программы Минкульта по восстановлению малых исторических городов) и снос одобрила региональная ячейка КПРФ. В связи с этим «Коммунисты России» также пожаловались Геннадию Зюганову. В отделении КПРФ ситуацию не комментируют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Прокуратура Татарстана зарегистрировала обращение «Коммунистов России» о планируемом сносе памятника Ленину в Чистополе. «Рассмотрят в установленном законом порядке»,— сказал вчера „Ъ“ старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.

Ранее в социальных сетях появилось сообщение о подготовке к реконструкции причала. Власти Чистопольского района уведомили, что состояние памятника «не позволяет осуществить его перенос», в связи с чем «принято решение о его сносе» — это согласовано с республиканским комитетом КПРФ. Также чиновники сообщили, что «указанный памятник не включен в перечень охраняемых».

«В адрес нашей партийной организации поступают обращения граждан, считающих это решение неприемлемым, более того, граждане указывают, что именно со сноса памятников В.И. Ленину началась фашизация Украины»,— говорится в заявлении «Коммунистов России», адресованного прокурору Татарстана Илдусу Нафикову. Партийцы просят его «дать официальную правовую оценку действиям чиновников» района, поскольку «никто не вправе» сносить памятник Ленину «по своему желанию, ради коммерческой или иной выгоды». Они считают, что решение о сносе «является провокационным и направленным на дестабилизацию гражданского мира в период проведения специальной военной операции». Также коммунисты просят «установить инициатора и выгодоприобретателя сноса памятника». «Принять в отношении каждого меры прокурорского реагирования как против подстрекателя и провокатора, действующего в качестве иноагента против РФ и российского народа»,— говорится в заявлении коммунистов. Они считают необходимым проверить «законность выделения и расходования средств бюджета» на содержание мест общего пользования.

Напомним, Чистополь — участник федеральной программы Минкульта по восстановлению малых исторических городов России. На развитие исторического наследия городу выделил заем в $41 млн новый банк развития БРИКС. Программа по реставрации, рассчитанная на 5-6 лет, стартовала в 2019 году. Она предусматривает восстановление исторических объектов города и создание новых музеев. «Пристань будет строиться в рамках софинансирования Республики Татарстан проекта БРИКС»,— говорил представитель исполкома района Павел Емельянов.

«Решение о сносе памятника В.И. Ленину принято в связи со строительством пристани»,— подтвердили „Ъ“ в администрации Чистопольского района. Там отметили, что состояние памятника «не позволяет его переносить в другое место», этот вопрос «обсуждался с общественностью, прежде всего с местным отделением КПРФ, наиболее представленной в городе коммунистической организацией». В администрации указали, что в городе имеется еще два памятника Ленину: «Один памятник еще с советских времен стоит на центральной площади города, второй памятник — в парке возле здания культурно-досугового центра „Восток“». «Члены КПРФ проводят свои мероприятия у этих памятников. За последние несколько лет представителями партии „Коммунисты России“ общественных мероприятий не проводилось, посещение памятников В.И. Ленину не афишировалось»,— сказали в администрации района.

Глава отделения «Коммунистов России» Альфред Валиев сказал „Ъ“, что партийцы проводили акцию у этого памятника Ленину 21 января, в день кончины вождя. «Просто глава района Дмитрий Иванов нас ненавидит. Информация, что мы не проводим акции, не соответствует действительности»,— сказал он. Партийца возмущает, что снос памятника согласовали в КПРФ: «Как ты, коммунист, можешь давать отмашку на это?» Господин Валиев уже обратился к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, где назвал «подобное выходящим за грани разумного». Он надеется что «сносить памятник не будут». «Информация уже пошла на федеральный уровень. Да мы и сами готовы собрать денег на реконструкцию, но пока на это никто не просит»,— заключил он.

Дозвониться до первого секретаря республиканского комитета КПРФ, депутата Госсовета Татарстана Хафиза Миргалимова „Ъ“ не удалось.

Кирилл Антонов