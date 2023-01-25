Депутатские доходы спрячут от избирателей

Госсовет Татарстана в этом году может перестать публиковать сведения о доходах и имуществе всех ста депутатов. Согласно одобренному во втором чтении Госдумой законопроекту, парламенты регионов должны будут публиковать такие сведения лишь в обобщенном виде. Ранее депутаты Госсовета уже жаловались, что им сложно самостоятельно заполнять декларации, и называли это занятие «ерундой». Депутаты Госдумы от Татарстана по-разному оценивают предлагаемое нововведение. Единороссы заверяют, что оно «не будет лазейкой для тех, кто хотел бы обмануть». В КПРФ же опасаются «нарушения принципа прозрачности» в деятельности народных избранников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госсовета Татарстана Фото: пресс-служба Госсовета Татарстана

Вчера Госдума одобрила во втором чтении пакет поправок к законам «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» и «О противодействии коррупции». Среди инициаторов поправок — главы комитетов Совета федерации и Госдумы по госстроительству Андрей Клишас и Павел Крашенинников. Согласно документу, депутаты региональных и муниципальных парламентов, которые осуществляют свои полномочия «без отрыва от основной деятельности», будут разово подавать декларации о доходах «в течение четырех месяцев со дня избрания». После этого — лишь в случае совершения крупной сделки, превышающей общий с супругами доход за три предшествующих года.

Кроме того, информация о доходах всех региональных депутатов (включая оплачиваемых) будет публиковаться на сайтах парламентов лишь в обобщенном виде, без указания персональных данных. Ко второму чтению была одобрена норма, предполагающая аналогичные послабления для депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Если закон одобрят, то нововведения вступят в силу с 1 марта. К этому времени порядок опубликования данных о доходах региональных депутатов должен принять Госсовет Татарстана.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что «условия специальной военной операции вносят свою специфику». По мнению члена Совета федерации Александра Башкина, такая мера позволит предотвратить попадание деклараций в руки «недругов».

Напомним, все депутаты Госсовета Татарстана отчитываются о доходах и имуществе семьи с 2014 года. До этого декларации подавали лишь депутаты на постоянной основе. По итогам 2021 года 98 депутатов Госсовета Татарстана (два места в Госсовете на момент сдачи деклараций были вакантными) и члены их семей заработали 2,1 млрд руб. Самым богатым оказался глава холдинга «Ак барс» Иван Егоров с доходом 212 млн руб., а среди тех, кто получает зарплату из бюджета,— спикер Госсовета Фарид Мухаметшин (семья задекларировала более 36 млн руб.).

15 представителей Татарстана в Госдуме и два сенатора в Совете федерации вместе с женами заработали в 2022 году 1,3 млрд руб. Основную часть этой суммы получил член «Единой России» Руслан Гаджиев, который вместе с супругой задекларировал более 843 млн руб.

В 2020 году депутат Госсовета Николай Рыбушкин (член депутатской группы «Татарстан — новый век», представитель «Единой России») жаловался, что парламентариям сложно самостоятельно заполнять декларации. «Давайте Госсовет примет на работу того, кто затребует все необходимые документы. У нас же все электронное… Раз, села, ей прислали — все. Ну зачем вот это делать, ерундой заниматься?» — возмущался он. В 2021 году депутат от ЛДПР Эдуард Шарафиев заявил, что новая программа для подачи сведений о доходах «работает некорректно».

При этом депутатов сельских поселений Татарстана (как и в других регионах) с 2020 года уже избавили от обязанности отчитываться о доходах. «Жить красиво хотят все, но не все хотят декларировать. Из-за этого многие руководители предприятий отказались от депутатских мандатов»,— объяснял тогда вице-спикер Госсовета Марат Ахметов («Единая Россия»). Такую же позицию ранее высказывал и спикер Фарид Мухаметшин: «В деревнях все друг друга знают, зачем заполнять декларации, использовать чиновничьи бюрократические формы работы?» Впрочем, против послаблений для сельских депутатов прежде выступало управление президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики.

Вчера получить комментарии руководства Госсовета Татарстана по поводу инициативы Госдумы „Ъ“ не удалось. Глава комитета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин сказал „Ъ“, что «досконально пока не ознакомился» с федеральным проектом. Вице-спикер Госсовета и глава фракции «Единой России» Юрий Камалтынов, который возглавляет комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов, на звонок „Ъ“ не ответил.

«Авторы законопроекта в первую очередь заботятся о депутатах, действующих бесплатно, на общественных началах. Сейчас последние получают, с одной стороны, почет, а с другой — весьма серьезный перечень обременений, обязанностей и ожиданий сограждан»,— сказал „Ъ“ первый проректор Казанского инновационного университета, депутат Госсовета «Единой России» на непостоянной основе Игорь Бикеев. «Тех депутатов, кто имеет значительные средства, иногда начинают преследовать различные категории субъектов, которые хотели бы эти средства заполучить. Причем как законно, так и незаконно»,— считает депутат. По его словам, «в итоге потенциально эффективный в качестве депутата кандидат просто отказывается от участия в выборах». При этом господин Бикеев указал, что подачу деклараций «никто не отменил», также как и их проверки на достоверность. «С учетом начала работы системы „Посейдон“, думаю, эффективность антикоррупционной деятельности в стране даже постепенно повысится»,— заключил парламентарий.

«Когда депутат избирается, он обязательно публикует все — эта история полностью открыта. Для кандидатов в депутаты эти требования останутся»,— добавил депутат Госдумы от Татарстана («Единая Россия») Айрат Фаррахов. Он обратил внимание, что депутаты, нарушавшие закон, все равно не публиковали сведения о части доходов или имуществе. «Если закон будет принят, возможности какого-то манипулирования не будет. Данные не будут публиковаться персонально по каждой фамилии, но они будут подаваться в таком же формате, как и сейчас. Все, кому по закону необходимо следить за этой информацией и ее достоверностью, они ее будут получать. Сам механизм будет работать максимально, на полную катушку работать, без исключений. Здесь переживать не надо. Никакого снижения подконтрольности обществу депутатов я не вижу. Это не будет лазейкой для тех, кто хотел бы обмануть, имея какую-то недвижимость или дополнительный доход»,— подытожил депутат.

Депутат Госдумы от Татарстана из КПРФ Артем Прокофьев выступает против упрощения публикации деклараций. «Это нарушает принцип прозрачности. Для людей это достаточно важная информация, они должны знать. Депутат — это публичная сфера деятельности»,— сказал он „Ъ“. Господин Прокофьев добавил, что когда был депутатом Госсовета, его бывшие коллеги жаловались, что декларирование — это «сложный процесс». «Но здесь вопрос к правоприменению, а не к самому принципу опубликования. Аргументы, почему мы должны отменить прозрачность, я считаю неубедительными»,— заключил господин Прокофьев.

Кирилл Антонов