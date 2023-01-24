Муфтий Татарстана назвал акт сожжения Корана в Швеции «детским садом»

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин осудил акт сожжения Корана в Швеции, но призвал мусульман «не поддаваться провокации».

«Это просто детский сад, поведение трудного подростка, жалкий бунт против того, что ты не в состоянии понять и победить. Так дети в бессильной злобе ломают и портят ценные вещи»,— написал он в своем telegram-канале.

«С Кораном ничего не случилось, с исламом и мусульманами ничего не случилось. Досточтимый Коран не горит, ведь, поистине, это речь Всевышнего Аллаха, горит лишь бумага»,— отметил Камиль Самигуллин.

Муфтий призвал верующих в ответ «еще усерднее поклоняться Всевышнему Аллаху».

Ультраправый политик Расмус Палудан 21 января сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"