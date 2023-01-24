Пассажиропоток аэропорта Казани в вырос в 2022 году на 3,7%

Международный аэропорт Казань в 2022 году обслужил 18,77 тыс. самолетовылетов и 4 млн 18 тыс. пассажиров, что на 3,7% больше показателя 2021 года, сообщила пресс-служба авиагавани.

Рост обеспечили внутренние воздушные линии, которыми воспользовались 3 млн 105 тыс. пассажиров – на 9,5% больше предыдущего года. На международных направлениях из-за отмены ряда вылетов в дальнее зарубежье пассажиропоток упал на 12,3% — до 913 тыс. человек

Рост пассажиропотока в аэропорту объясняют расширением маршрутной сети – с 81 до 90 направлений (из которых 33 – международные), увеличением числа рейсов и привлечением новых зарубежных авиаперевозчиков. В их числе Air Serbia, Armenia Airways, Southwind Airlines, совершающие рейсы в Белград, Ереван и Анталью соответственно. После многолетнего перерыва возобновила рейсы авиакомпании Air Arabia, отмечают в пресс-службе.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"