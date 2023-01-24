До шестнадцати и старше

Как выяснил «Ъ-Прикамье», региональные власти прорабатывают возможность приобретения в краевую собственность пермского кинотеатра «Кристалл». Здание планируется использовать для размещения молодежного центра. Ранее центр планировалось разместить в бывшем клубе ВКИУ. Представители собственника кинотеатра ситуацию не комментируют. Эксперт «Ъ-Прикамье» оценивает здание «Кристалла» примерно в 500 млн руб. По словам специалиста, продать кинотеатр в текущей кризисной ситуации с кинопрокатом в России — большая удача для собственника.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Кинотеатр «Кристалл» (Пермь, Комсомольский проспект, 53) рассматривается в качестве площадки для размещения регионального Дома молодежи. Об этом на заседании Пермской гордумы сообщил заместитель главы Перми по социальным вопросам Алексей Грибанов. Он уточнил, что это только один из нескольких рассматриваемых вариантов: «Пока только идут разговоры о создании Дома молодежи. Площадка не определена». Также господин Грибанов отметил, что большинство молодежных организаций предпочитают размещаться в действующем Дворце молодежи.

По информации «Ъ-Прикамье», региональные власти ведут с собственниками здания «Кристалла» переговоры о покупке объекта в региональную собственность, а не об аренде.

В пресс-службе правительства Пермского края подтвердили, что рассматривают вариант «размещения регионального молодежного центра на базе имущественного комплекса кинотеатра „Кристалл“», однако уточняют, что это только один из обсуждаемых вариантов.

Директор ГК «Панорама», владеющей зданием кинотеатра, Станислав Мухутдинов сообщил «Ъ-Прикамье», что пока не готов комментировать ситуацию.

О намерении создать региональный Дом молодежи краевые власти впервые заявили в декабре 2021 года. Планировалось, что в этом здании разместятся: коворкинг, большой зал для игр КВН и других масштабных мероприятий, а также студия молодежного телевидения.

Изначально Дом молодежи планировалось разместить в здании бывшего клуба ВКИУ (ул. Окулова, 5). В бюджете Прикамья на 2022 год было предусмотрено 300 млн руб. на приобретение объекта. Однако в октябре прошлого года стало известно, что эти расходы переносятся с текущего года на 2023-й. В минтуризме региона объяснили данное решение тем, что продолжают поиски здания для Дома молодежи, так как бывший клуб ВКИУ для этих целей не подходит. В конце декабря владельцы клуба разместили объявление о сдаче здания в аренду. Сейчас городские власти изучают возможность арендовать его для размещения муниципального театра «У Моста».

Кинотеатр «Кристалл» был построен в Перми в 1960 году. Ранее кинотеатр являлся памятником истории и культуры регионального значения, однако в 2006 году здание подвергли реконструкции, и оно лишилось этого статуса. После реконструкции здесь открылся самый большой кинотеатр в Перми с залом, поддерживающим технологию IMAX. Кинотеатром управляла компания бизнесмена Александра Флегинского Very Velly.

В 2016 году предприниматель продал Very Velly сети кинотеатров «Синема парк», под брендом которой сейчас работает «Кристалл». При этом «Синема парк» использует кинотеатр по договору аренды, помещение остается в собственности Александра Флегинского. В 2019 году господин Флегинский пытался расторгнуть договоры аренды кинозалов в суде, чтобы вернуться к самостоятельному кинопоказу, однако добиться этого ему не удалось.

Отметим, что с 2020 года российские кинотеатры столкнулись с проблемой выручки. Сначала данный бизнес оказался в сложном положении из-за ограничений по COVID-19. В 2022-м, после начала спецоперации РФ на Украине, крупнейшие голливудские студии приостановили продажу фильмов для показа в РФ, из-за чего посещаемость кинотеатров существенно упала. Летом прошлого года корпорация IMAX закрыла офис в России. Это объяснялось отсутствием на территории страны легального контента в формате IMAX, который можно демонстрировать в кинотеатрах.

Директор управляющей торгово-развлекательным комплексом УК «Столица» Константин Копытов полагает, что здание «Кристалла» может быть оценено в около 500 млн руб. «В текущей ситуации продажа этого актива — счастливый билет для собственника. Сейчас, с учетом кризисных явлений в политике, экономике и российском кинопрокате, кинотеатр не только не приносит прибыль, но еще и требует значительных расходов на содержание, оплату коммунальных услуг, платежи по налогам. Найти покупателя на такой узкоспециализированный объект — большая удача»,— считает эксперт.

Екатерина Артемова, Константин Кадочников