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Трамвай заехал на конкурс

На реконструкцию электротранспорта выделили 2,72 млрд рублей

В Саратове объявлен конкурс на реконструкцию трамвайного маршрута № 9, который должен стать частью скоростной линии. Согласно аукционной документации, ее завершат до конца года. На часть проекта выделено 2,72 млрд руб. Все строительство планируют выполнить за два года — к концу 2025го. Депутаты называют сроки реконструкции реальными, но предполагают, что масштаб работ может привести к транспортному коллапсу в части города, если их организация будет не на должном ­уровне.

Строительство скоростного трамвая в Саратове предусмотрено Генеральным планом города

Строительство скоростного трамвая в Саратове предусмотрено Генеральным планом города

Фото: Игорь Чижов, Коммерсантъ

Строительство скоростного трамвая в Саратове предусмотрено Генеральным планом города

Фото: Игорь Чижов, Коммерсантъ

В Саратове объявлен конкурс на поиск подрядчика на реконструкцию трамвайного маршрута № 9. Закупку «Проведение работ по реконструкции тяговых подстанций ТП1, ТП15, ТП24, ТП26 и КА-СУТС и реконструкции трамвайных путей, контактной сети и кабельных линий по объекту: „Трамвайная сеть от остановки Детский парк до остановки завод Зуборезных станков“ (маршрут № 9) в г. Саратов» разместил концессионер строительства скоростного трамвая — ООО «СГЭТ».

Подрядчика планируют определить 15 февраля. Исполнителю контракта предстоит реконструировать пять тяговых подстанций, уложить новые трамвайные рельсы, проложить кабельные линии и контактную сеть на участке от Детского парка до остановки «Завод зуборезных станков». Работы требуется завершить к концу года. Начальная стоимость контракта составляет 2,72 млрд руб. Маршрут № 9 вместе с 6, 8 и 3 должен стать частью скоростной трамвайной линии.

Строительство скоростного трамвая в Саратове планировали начать осенью 2022 года. Об этом сообщала пресс-служба областного правительства по итогам встречи врио губернатора региона Романа Бусаргина с делегацией корпорации развития «ВЭБ.РФ», которая зай­мется финансированием. Речь шла о реконструкции и запуске скоростного движения по 67 км трамвайных путей во всех основных районах Саратова. «Параллельно с этим будет построена новая развязка в районе Стрелки. Сейчас идет разработка проектной документации, ожидается, что она будет готова в сентябре. Одновременно областное министерство транспорта и дорожного хозяйства прорабатывает новую транспортную модель Саратова, так как в период реконструкции движение по части трамвайных линий будет временно приостановлено»,— отмечали в правительстве. Эксперты полагали, что строительство в этот период не начнется из-за возможных трудностей с конкурсом и нежелания подрядчиков на него заявляться.

В октябре прошлого года спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал завершить весь проект за два года — к концу 2025го. Такую задачу он поставил перед главой региона. Изначально проект был рассчитан на четыре года. После этого Роман Бусаргин поручил создать двухлетний график реализации проекта. Из информации, распространенной пресс-службой губернатора, стало известно, что Саратов заключил концессионное соглашение о передаче городского трамвая в ООО «СГЭТ», учредителем которого является региональное правительство. Господин Бусаргин назвал это условие обязательным для начала строительства скоростного трамвая. Тогда же сообщалось, что проект маршрута № 9 будет готов к 30 ноября, № 6 и 8 — к 15 декабря, № 3 — до конца года.

Строительство скоростной трамвайной линии было предусмотрено Генеральным планом Саратова от 2008 года, впервые этот вид сообщения был упомянут в городских газетах в 1960-х годах. Согласно презентации предпроекта, первый этап должен был затронуть модернизацию трамвайного маршрута № 3, который связывает центр города и Ленинский район, второй — трамвая № 11 (центр — поселок Солнечный), третий — № 8 и № 9 (центр — Заводской район). Скорость трамвайных маршрутов предполагалось увеличить с 13–14 км/час до 30 км/час, а также сократить количество остановок. В 2021 году стоимость всего проекта оценивалась в 5,97 млрд руб.

Депутат Саратовской гордумы Виктор Марков (беспартийный) считает, что реконструировать трамвайную линию к концу года реально, но это создаст большие транспортные проблемы жителям части города. «Как все это время будет жить часть города, в которой будут идти такие грандиозные работы? Например, район театра драмы и детского парка. Мне кажется, если работы выполняться будут разом, здесь наступит транспортный коллапс. А если бы, как изначально планировали, начали с маршрута № 3, то вообще весь Ленинский район мог бы оказаться отрезанным. Там два мостовых перехода пришлось бы разбирать»,— напомнил господин Марков. Он добавил, что «с чего-то начинать-то надо».

Депутат Саратовской облдумы Александр Анидалов (КПРФ) утверждает, что успех исполнения этого проекта в срок зависит от организаторских способностей его руководителей. «Хорошо ли, что этот проект все-таки начинают? Конечно, хорошо. Можно ли успеть реализовать его за год? Можно. Можно ли избежать транспортного коллапса? Я уверен, что можно, если грамотно перераспределить потоки. Но, как я уже неоднократно говорил, мы испытываем дефицит кадров на самых разных уровнях. Удастся ли это все организовать? Вот тут стоит вопрос. И мне бы не хотелось, чтобы этот проект превращался в кампанейщину, когда назвали срок, и все сразу навалились на забор. Работы должны проводиться не в ущерб качеству»,— отметил парламентарий.

Марина Ковалева

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