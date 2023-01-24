Устроивший дрифтинг на улицах Сочи водитель синего «бумера» получил 5 суток ареста

Устроившего дрифтинг (управляемый занос) на улицах Сочи водителя BMW привлекли за мелкое хулиганство и повреждение дорог, суд арестовал его на пять суток. Об этом сообщает Госавтоинспекция города-курорта.

Полицейские опубликовали кадры с камер видеонаблюдения, которые засняли, как водитель синего BMW дрифтует на улицах города.

Инцидент произошел 19 января, но стало известно о нем только сейчас.

Как в своем Telegram-канале сообщает ГИБДД, при движении мужчина допустил умышленное повреждение дорожной разметки и своими действиями водитель создал угрозу безопасности дорожного движения, за что и был привлечен к административной ответственности.

Михаил Волкодав

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