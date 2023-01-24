В Сочи потушили крупный пожар в частном секторе

В Сочи потушили двухэтажный частный дом и пристройку к нему. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю



Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона 24 января в 18:14. По прибытию на место пожарные установили, что огонь распространился в хозяйственной пристройке на площади 40 кв.м. и по обшивке двухэтажного дома на площади 30 кв.м. Был объявлен ранг пожара 1 БИС.

Через полчаса огонь локализовали на площади 70 кв.м., полностью ликвидировать пожар удалось к 19:05. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. К тушению привлекли 15 человек и 5 единиц спецтехники.

Анастасия Донскова

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