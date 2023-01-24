В 2022 году количество самозанятых на Кубани выросло вдвое, на столько же увеличился объем поступающего от них в краевой бюджет налога на профессиональный доход (НПД). Об этом сообщает региональный минфин.

Объем собранного с самозанятых в 2022 году ПНД превысил 813 млн руб., говорится в сообщении.

По данным ведомства, Кубань по количеству самозанятых занимает первое место в ЮФО и четвертое в России, уступая ведущие позиции лишь столичным регионам. На сегодняшний день на Кубани зарегистрировано более 300 тыс. самозанятых.

Стать самозанятым может и физлицо (граждане РФ и государств ЕАЭС), и индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников и производящие товары или оказывающие услуги. Регистрация самозанятых проходит без визита в инспекцию: в мобильном приложении «Мой налог», на сайте ФНС России через кабинет «Мой налог» или портал Госуслуг. Налоговые ставки для самозанятых составляют 4% при поступлениях от физлиц и 6% - от юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Самозанятые могут не применять контрольно-кассовую технику.

Михаил Волкодав

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