Жители Кубани в 2022 году отправили почти 30 тысяч обращений по проблемам ЖКХ

В Краснодарском крае в 2022 году Госжилинспекция получила 29,5 тыс. обращений, касающихся проблем в сфере ЖКХ. Это на 700 обращений меньше чем годом ранее, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Кубани.

В трех районах, которые были наделены полномочиями по осуществлению государственного жилищного надзора, число жалоб от граждан уменьшилось в два раза, отмечают в ЗСК.

В целом, за минувший год 34% обращений были связаны с начислением платы за жилищно-коммунальные услуги, еще 18% – по поводу качества этих услуг, 17% – по поводу работу организаций, управляющих многоквартирными домами. Помимо этого, люди также обращались в связи с незаконными перепланировками, вводом и выводом из строя приборов учета, работой аварийно-диспетчерских служб, капитальным ремонтом. Больше всего обращений поступило из Краснодара, Сочи, Новороссийска и Анапы.

В ходе еженедельного совещания, на котором были рассмотрены итоги работы Госжилинспекции в 2022 году, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что уменьшение количества поступивших в ведомство обращений – показатель доверия к ней людей. Он также подчеркнул, что в последнее время в работе краевой госжилинспекции наметилась положительная динамика.

«Однако главную оценку ее работе должны давать люди. Когда будут предложения по расширению списка из девяти муниципалитетов, которым уже переданы полномочия по осуществлению госжилнадзора, мы, безусловно, в рамках своих полномочий окажем необходимую помощь», - подчеркнул господин Бурлачко.

Леонид Ломакин

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