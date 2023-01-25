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Alpina представила самую мощную модель в своей истории

Тюнинг-ателье Alpina представило самую мощную модель в своей истории — седан и универсал B5 GT на базе BMW M550i.

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Alpina B5 GT

Alpina B5 GT

Фото: Alpina

Alpina B5 GT

Alpina B5 GT

Фото: Alpina

Alpina B5 GT Touring

Alpina B5 GT Touring

Фото: Alpina

Alpina B5 GT Touring

Alpina B5 GT Touring

Фото: Alpina

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Alpina B5 GT

Фото: Alpina

Alpina B5 GT

Фото: Alpina

Alpina B5 GT Touring

Фото: Alpina

Alpina B5 GT Touring

Фото: Alpina

Модель оснащается 4,4-литровым турбированным V8, мощность которого выросла с 620 л.с. до 635 л.с. Особенностью автомобилей стали перенастроенная 8-ступенчатая автоматическая коробка передач, перенастроенный полный привод усиленный кузов и перенастроенный передний стабилизатор поперечной устойчивости.

Новинки обзавелась фирменными многоспицевыми 20-дюймовыми колесными дисками, аэродинамическим обвесом и доработанным интерьером, а у цифровой панели приборов изменена графика. На сиденья вышит логотип модели, а на центральной консоли появилась табличка с серийным номером конкретного экземпляра.

Тираж Alpina B5 GT составит 250 экземпляров по цене от 145,5 тыс. евро. Напомним, ранее стало известно, что тюнинг-ателье Alpina в рамках реорганизации бизнеса продано концерну BMW и с 1 января 2026 года Alpina станет суббрендом BMW.

Максим Вершинин

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