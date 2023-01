Газпромбанк с 27 января прекратит трансграничные переводы в долларах. Это связано с односторонним решением двух американских банков — JPMorgan и Bank of New York Mellon — прекратить обслуживание корреспондентских счетов российской компании, сообщила пресс-служба кредитной организации. Обслуживание долларовых счетов и депозитов в Газпромбанке продолжится. Действия JPMorgan и Bank of New York Mellon не связаны с новыми санкциями, отключением от SWIFT, долларовой системы или заморозкой счетов, сообщил ранее изданию Frank Media источник в Газпромбанке.

Компания Renault анонсировала новое поколение модели Espace, которое будет представлено в этом году. На рынок новинка выйдет в пяти- и семиместном вариантах салона. Кроме того, впервые в истории имя Espace достанется не минивэну, а кроссоверу. Никакой другой информации о грядущей премьере нет. Renault Espace производится с 1984 года — за это время было выпущено пять поколений минивэна.

X5 Group планирует ускорить открытие новых дискаунтеров «Чижик» в текущем году, сообщает компания. Она также рассмотрит возможность для выхода магазинов в новые регионы через партнерство с местными ритейлерами. По данным X5 Group, в прошлом году чистая выручка «Чижика» выросла в 12 раз по сравнению с предыдущим годом и составила около 36 млрд руб. Количество магазинов увеличилось в семь раз — до 517 на конец декабря.