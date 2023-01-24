ВТБ в Саратовской области выдал 1,3 млрд рублей в рамках программ автокредитования

По итогам года Саратовская область вошла в топ-5 регионов Приволжского федерального округа по объемам автокредитования клиентов ВТБ.



В 2022 году саратовцы оформили в ВТБ свыше 1,1 тыс кредитов на приобретение автомобиля на сумму порядка 1,3 млрд рублей.

В пятерку регионов-лидеров в ПФО по объему выданных автокредитов вошли также Татарстан (3,3 млрд рублей), Башкортостан (1,7 млрд рублей), Пермский край (1,7 млрд рублей) и Нижегородская область (1,6 млрд рублей).

В 2022 году наиболее активными периодами в автокредитовании в регионе стали август и сентябрь — в эти месяцы ВТБ выдал жителям региона займов на покупку машин почти на 300 млн рублей. Повышенный интерес связан с возобновлением программы льготного автокредитования летом прошлого года. Высокий уровень продаж отмечен и в декабре. В последний месяц года саратовцы оформили в ВТБ автокредитов на 132 млн рублей, что на 10% превысило ноябрьские показатели.

Средний чек автокредита в регионе по итогам года составил 1,143 млн рублей, увеличившись с 2021 годом на 20%.

Наибольшей популярностью у клиентов пользовались автомобили марки Lada — на них в 2022 году ВТБ выдавал каждый третий кредит. В топ-5 марок вошли также KIA, Hyundai, Haval, сместивший Volkswagen и Renault.

«В 2022 году рынок автокредитования оказался под серьезным давлением. В первом полугодии на фоне резко взлетевших ставок и ухода иностранных брендов многие клиенты отложили запланированную покупку автомобилей. Однако уже летом сегмент начал восстанавливаться. Заметную поддержку рынку оказало возобновление госпрограммы, которая позволила клиентам ВТБ приобрести автомобиль на льготных условиях. В 2023 году важным фактором роста авторынка может стать расширение льготной программы на новые категории заемщиков», — прокомментировал управляющий ВТБ в Саратовской области Вячеслав Панасенко.