Агент Илича подтвердил интерес футбольного клуба «Краснодар» к нападающему

Агент сербского нападающего Андрея Илича Ненад Асанович подтвердил интерес ФК «Краснодар» и других российских команд к трансферу игрока. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Асанович отметил, что аренду защитника также рассматривают «Сочи», «Ростов», «Крылья Советов» и «Динамо».

«Напрямую я разговаривал с Рыскиным и Хашигом. Надеюсь, что переход в Россию будет возможен. Иличу нужно развиваться и делать следующий шаг в карьере. Он вырос из латвийской лиги»,— цитирует издание заявление агента Илича.

Ранее стало известно, что «Краснодар» рассматривает трансфер игроков балканских клубов. В частности, «быки» ищут центрального защитника.

Анастасия Донскова

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