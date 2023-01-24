Всех находящихся под стражей фигурантов «бариевого дела» могут отпустить из СИЗО

Четырех обвиняемых по делу о массовом отравлении барием в Городском консультативно-диагностическом центре №1 в Санкт-Петербурге, находящихся под стражей, планируют отпустить под подписку о невыезде, пишет 78.ru со ссылкой на собственный источник. Ранее суд освободил из-под стражи главврача медучреждения, являющегося одним из ключевых обвиняемых.

По словам собеседника издания, на ближайшее заседание по делу, назначенное на 26 января, следствие не успеет предоставить новых материалов, поэтому не сможет ходатайствовать о продлении срока содержания обвиняемых под стражей (по закону он не может превышать год).

Напомним, в сентябре 2022 году суд Октябрьский суд Петербурга изменил бывшему главврачу ГДЦ № Евгению Попову, двоим его заместителям и завотделением лучевой диагностики на домашний арест без возможности общения с посторонними, кроме ближайших родных, следователя и полиции. Все четверо были освобождены в зале суда.

В январе 2022 года 23 пациента ГДЦ №1, проходивших рентгенологическое обследование желудка, отравились контрастным препаратом «Барий сернокислый», который не включен в российский реестр медикаментов и не может применяться в медицине. Погибли семь человек. Власти Петербурга выплатили по 1 млн рублей их семьям. Позже в медучреждении сменилось руководство.

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