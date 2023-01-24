Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Из порта Новороссийска обратно в США отправили партию лекарств для кур и свиней

Из порта Новороссийска обратно в отправителю в США направили 9 тонн лекарств «Стафак 110», применяемых для лечения кур и домашнего скота. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Груз следовал получателю в Москву. При проверке партии выяснилось, что в сопроводительных документах не указан производитель медикаментов и не достает сведений о проведении проверок на качество и безопасность продукта. На пакетах с лекарством отсутствовали даты выработки.

Решение о возврате груза отправителю было принято на основании законодательства Евразийского экономического союза в области ветеринарии.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...