«Конституция гарантирует право свободно выезжать за пределы страны»

Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект, который с 1 марта 2023 года может обязать водителей резервировать дату и время проезда через госграницу. С соответствующей инициативой выступил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. Позже он пояснил РБК, что регулирование касается только грузовых перевозок, а цель новой меры — устранить очереди на границах. По его словам, новый механизм будет работать на проблемных пограничных пунктах, включая Верхний Ларс, Забайкальск и Яраг-Казмаляр. Краснодарский юрист Роман Кабанов изучил и прокомментировал данную инициативу.



Роман Кабанов

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«Законопроект содержит указание на то, что правительство вправе принять решение об установлении особенностей проезда транспортных средств по участкам автомобильных дорог, примыкающих к автомобильным пунктам пропуска со стороны России, в целях пересечения государственной границы, а также соответствующего перечня пунктов пропуска через границу.

Во-первых, правительство может и не воспользоваться таким правом. Во-вторых, пока правительством не будет опубликован соответствующий документ, говорить о его правовой составляющей, в том числе каких-то правилах, было бы преждевременно.

Исходя из текста самого законопроекта, не усматривается установление каких-либо конкретных правил, поэтому на сегодняшний день с точки зрения нормативного регулирования говорить о введении бронирования оснований нет. Кроме того, обращает на себя внимание то обстоятельство, что законопроект предлагает дополнить ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 8.03.2022 г. №46-ФЗ пунктом 27. Однако с 19.12.2022 г. ч. 1 ст. 18 уже содержит пункт 27, но он посвящен иному предмету регулирования. Это говорит о чрезмерной спешке принятия законов, что традиционно не свойственно законодательному процессу в развитых правопорядках.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, необходимость установления особенностей проезда по автомобильным дорогам через границу России обусловлена введением санкционных ограничений, из-за чего "наблюдаются значительные изменения в логистических маршрутах для доставки товаров автомобильным транспортом и переориентация транспортно-логистических путей на другие направления". Второй причиной названа сложная обстановка, связанная с ограничительными мерами, направленными на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Использование в пояснительной записке общих формулировок и канцелярита не позволяет однозначно понять причины введения регулирования. В отношении коронавирусных ограничений, например, неясна причинно-следственная связь между наличием этих ограничений и необходимостью предлагаемого регулирования. Что касается изменения логистики, то опять же, общие формулировки не способствуют однозначному пониманию причин.

С учетом современных тенденций административного управления, представляется, что введение обязательного бронирования даты и времени передвижения автомобиля через границу России своей целью имеет не столько создание комфортных условий пересечения границы, сколько установление предварительного контроля за намерением людей перемещаться через государственную границу России.

Конституция России гарантирует каждому право свободно выезжать за пределы страны. Это право абсолютно и каким-либо образом согласно конструкции и содержанию нормы ограничено быть не может. Однако, например, должникам по исполнительным производствам судебные приставы-исполнители в соответствии с соответствующей нормой закона об исполнительном производстве запрещают выезжать за пределы России с направлением соответствующего документа в погранслужбу ФСБ. Поэтому с точки зрения законодательной и правоприменительной практики конституционная норма не нарушена. Однако такого рода практика вызывает недоумение.

С учетом этого, установление каких-либо мер, затрудняющих выезд, но не делающих его невозможным гипотетически, вряд ли будет расценено правоприменителем как нарушение конституционного права на выезд из России».

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