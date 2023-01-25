Подиумные хроники

В Милане завершилась Неделя моды осень-зима 2023. Новая роскошь Giorgio Armani, эпатаж Dolce & Gabbana, стендап-вечер с Тайрой Бэнкс — мы выбрали самые интересные показы прошедшей Недели моды.

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Giorgio Armani

Один из главных показов каждой Недели моды в Милане — это коллекции Giorgio Armani. В этом сезоне итальянец очевидно вдохновлялся классическим мужским гардеробом и воспроизвел его в своей манере. Объемные силуэты, сдержанные цвета и фактурные материалы — основа осенне-зимнего Giorgio Armani.

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Dolce & Gabbana

Дуэт дизайнеров, как и всегда, представил в Милане огромную коллекцию. В этом сезоне итальянцы решили сфокусироваться на самом главном — эссенции мужского гардероба. Брюки, рубашки, пиджаки — все просто, но идеально скроено. Сами дизайнеры говорили, что в мире моды появилось слишком много дополнений — Dolce & Gabbana же захотели вернуться к истокам.

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Kidsuper

Пожалуй, самый интересный показ миланской Недели моды. Вместо классической подиумной проходки зрителей ждал вечер стендапа. Колм Диллэйн пригласил топовых американских комиков, сделал Тайру Бэнкс ведущей и устроил прожарку зрителей и других комиков. И все это в вещах из своей новой коллекции.

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Gucci

Первый показ Gucci после ухода Алессандро Микеле с поста креативного директора. Очевидно, итальянская марка решила играть на безопасной территории. Объемные силуэты — это беспроигрышная ставка. Кое-где попадаются интересные цвета, однако в целом коллекция получилась довольно базовой — костюмы, пальто, трикотаж. Вряд ли эта коллекция войдет в историю так же, как это сделала первая коллекция Микеле.

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Fendi

Fendi, рассуждая о новой коллекции, объявили ее «уютной, сексуальной и крутой». И это описание ей вполне подходит: итальянская марка представила на подиуме оду роскоши, не скатываясь при этом в пошлость. Тонкая шерсть и шелк, кожа, насыщенные цвета и геометрические силуэты — вот основа сильной коллекции Fendi.

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Prada

В этом сезоне бренд сделал ставку на удобные вещи. Миучча Прада, создавшая коллекцию в паре с Рафом Симонсом, заявила: «Самое честное, что мы можем сделать,— это создать что-то полезное для людей». Классические костюмы, раскрепощенный оверсайз и внедрение ручной сумки в мужские образы стали основными мотивами показа Prada в Милане.

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Илья Петрук