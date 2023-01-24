Производство молока в Липецкой области увеличилось до 260 тыс. тонн в 2022 году

По итогам 2022 года сельхозпредприятия Липецкой области произвели 260 тыс. т молока, что на 3% больше аналогичного показателя 2021-го. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Там отметили, что в организациях надои увеличились на 2,8%, у фермеров — на 4,2%.

Продуктивность дойного стада исходя из количества молока от одной коровы 2022 году составила 8,5 т, увеличившись на 97 кг. В трех крупнейших предприятиях региона надои от одной коровы превысили 10 т.

«Сельское хозяйство всегда было сильной отраслью экономики региона. Традиция продолжается. Агропромышленные предприятия улучшают свои показатели. Кроме того, строятся и запускаются новые производства, которые также поспособствуют увеличению выпуска продукции»,— отметил губернатор Игорь Артамонов.

Сергей Калашников

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