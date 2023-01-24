В «Парме» появился новый американский игрок

Перед началом второго этапа чемпионата Единой Лиги ВТБ «Парма» усилилась американским разыгрывающим. Пермский баскетбольный клуб и Райан Боутрайт подписали контракт, рассчитанный до конца нынешнего сезона.

Этот сезон 30-летний американский начинал в составе «Автодора», но 24 января расторг контракт с клубом из Саратова. В составе «Автодора» Боутрайт провел 15 матчей, набирая в среднем 13,2 очка, 6,7 передачи и 1,3 перехвата.

В карьере этого баскетболиста были выступления за французский «Париж», литовскую «Летувос Ритас», испанскую «Уникахиу, турецкий «Бешикташ» и другие клубы.