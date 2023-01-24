Финансирование комплексного развития в селах Волгоградской области увеличили в шесть раз

В Волгоградской области по линии комитета сельского хозяйства в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на инфраструктурные проекты будет направлено около 500 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации. Это почти в шесть раз больше, чем в 2022 году.

Большая часть средств — свыше 470 млн руб. — пойдет на обновление пешеходных зон, аллей и тротуаров, создание локаций для активного и спокойного отдыха, строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы. Также предусмотрены средства на возмещение части затрат по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении, а также связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения практики. На эти цели заложено более 6 млн рублей.

Марина Ковалева