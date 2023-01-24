Главгосэкспертиза одобрила проект завода минеральных удобрений в Карабаше

Проект строительства завода по производству минеральных удобрений в Карабаше Челябинской области получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

На новом заводе будут производить азотно-калийно-фосфорные соединения (NPK), а также диаммонийфосфат (DAP) и моноаммонийфосфат (MAP). Предусмотрено две технологические линии. На одной из них будут производить сульфат аммония, как в кристаллическом, так и в гранулированном виде. На другой только в кристаллическом. В состав комплекса входят производственный корпус, склады для сырья и готовой продукции, а также операторные и иные технологические и вспомогательные сооружения и коммуникации. Проектом предусмотрены решения для снижения воздействия вредных производственных факторов, в том числе максимальная автоматизация технологического процесса, установка газоанализаторов и сигнализаторов предельно допустимых концентраций для предупреждения загазовывания рабочей зоны и ряд других мероприятий. Объемы производства нового предприятия составят до 656 тыс. т удобрений в год.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», проект реализует компания «Инвестхимагро», зарегистрированная в Кыштыме. В мае 2021 года администрация Карабаша сообщала, что объем инвестиций в создание производства удобрений составит 8,4 млрд руб. Запустить предприятие с 300 рабочими местами планировалось в 2022 году.