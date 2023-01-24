Страдающего эпилепсией ребенка в Воткинске обеспечили лекарством после вмешательства прокуратуры

Воткинская районная больница в Удмуртии обеспечила ребенка, страдающего эпилепсией, лекарственным средством после вмешательства прокуратуры. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, по результатам обследований ребенку рекомендовали постоянный прием препарата без права замены на дженерики из-за их малоэффективности.

Однако ребенка длительное время не обеспечивали необходимым препаратом, а заседание врачебной комиссии по назначению пациенту льготного лекарства медицинским учреждением не проведено.

Главному врачу учреждения было внесено представление. После вмешательства надзорного ведомства ребенок, страдающий тяжелым заболеванием, получил необходимый препарат.