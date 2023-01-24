В Ростовской области шестерых человек подозревают в организации незаконной миграции

Полицейские пресекли в Ростовской области канал незаконной миграции. Задержаны шесть подозреваемых в организации нелегального пребывания в РФ иностранных граждан. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирины Волк, ее комментарий опубликован на сайте главного управления ведомства по Ростовской области.

По версии следствия, сотрудники коммерческого центра тестирования для мигрантов за деньги выдавали иностранцам сертификаты о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России. «Необходимые экзамены проводились формально. Письменные тесты заполняли сами сотрудники центра, а для устной части экзамена использовались подсказки с транскрипцией на родном языке испытуемых»,— пояснила Ирина Волк.

Полученные сертификаты использовались мигрантами для оформления патентов, разрешений на временное проживание либо видов на жительство. По предварительным данным, за полтора года работы злоумышленники посодействовали легализации не менее 3,6 тыс. мигрантов. Оборот незаконной деятельности составил свыше 24 млн руб.

СледователемсСледственного управления УМВД России по Ростову-на-Дону возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции). Фигуранты заключены под стражу.

Кристина Федичкина