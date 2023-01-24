Власти Краснодара посчитали 2800 «квадратов» помещений общедомовыми и хотят отказаться от них

Власти Краснодара готовят к рассмотрению вопрос об исключении из реестра муниципального имущества 178 нежилых помещений общей площадью 2 867,4 кв. м, так как те имеют признаки общего имущества жителей многоквартирных домов, больше половины готовящихся к отчуждению площадей находятся в центре города. Об этом сообщается в материалах на сайте гордумы.

Согласно материалам, размещенным в разделе сайта, посвященном очередному 53-му заседанию гордумы, речь идет о нежилых помещениях первых этажей и подвалов многоквартирных домов.

При этом 109 помещений общей площадью почти 1,6 тыс. кв. м расположены в домах на главной улице Краснодара, Красной, и некоторых других улицах в центре города: Дзержинского, Захарова, шоссе Нефтяников. Другие располагаются по улицам им. Полины Осипенко, Бургасской, Стасова и пр.

Как отмечается в пояснительной записке к соответствующему проекту постановления, решение родилось по итогам выездных заседаний межведомственной рабочей группы, которая обследовала объекты, отвечающие признакам общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, но при этом оказавшиеся в муниципальной собственности. Права на них регистрировались в ЕГРН, начиная с 2010 года.

Заседание гордумы, на котором планируется рассмотреть соответствующий вопрос, намечено на 26 января.

Михаил Волкодав

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