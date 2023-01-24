Троим жителям Нефтекамска вынесли приговор за кражу рейсовых соединений

Нефтекамский городской суд признал троих жителей города, в зависимости от роли и степени участия, виновными в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ), а также в даче взятки в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», фигурантами дела являются 36-летний Ильнур Галишанов и 35-летние Ренар Ахмадиев и Юрий Шумских.

Как было установлено в суде, в июле 2022 года подсудимые похитили рейсовые соединения на подъездном железнодорожном пути Нефтекамск-Саклово. Они демонтировали с полотна составные части массой около 2,4 т, вывезли их на автомобиле и сдали в пункт приема металла. Общая сумма ущерба составила около 150 тыс. руб. Из-за неисправности дороги локомотив, перевозивший вагоны-цистерны, сошел с пути. Ильнур Галишанов предложил оперуполномоченному взятку в 200 тыс. руб. за прекращение его уголовного преследования. При передаче денег обвиняемого задержали с поличным.

Суд приговорил Ильнура Галишанова к четырем годам и шести месяцам колонии строгого режима и штрафу в 1 млн руб., Ренара Ахмадиева — к трем годам и шести месяцам колонии строгого режима, Юрия Шумских —к трем годам колонии — поселения.

Майя Иванова

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