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Коммерсантъ FM
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ЕСПЧ впервые вынес решение по России без участия российского судьи

Европейский суд по правам человека вынес два решения в отношении России. В материалах дела журналистки и правозащитницы Зои Световой, в квартире которой провели обыск в 2017 году, обнаружили нарушения Европейской конвенции по правам человека. Аналогичное решение суд вынес по делу чеченского активиста Руслана Кутаева, который сообщал о пытках. Правозащитник Павел Чиков отметил, что ЕСПЧ впервые после выхода РФ из Совета Европы вынес решение без участия российского судьи.

Согласно решению ЕСПЧ, в деле Зои Световой нарушены три статьи Европейской конвенции по правам человека: ст. 8 (о праве на частную и семейную жизнь), ст. 10 (о праве на свободу информации) и ст. 13 (о праве на эффективные средства правовой защиты). Суд признал нарушение прав в отношении журналистки, ее мужа Виктора Дзядко, а также их детей Филиппа Дзядко (сооснователь проекта Arzamas), Тимофея Дзядко (редактор РБК), Тихона Дзядко (главред телеканала «Дождь»; и он и телеканал признаны иностранными агентами) и Анны Дзядко. Суд обязал Россию в течение трех месяцев выплатить €10 тыс. Зое Световой, по €4 тыс. ее сыновьям. €7 тыс. должна получить Анна Дзядко как наследница Виктора Дзядко — он умер в 2020 году.

По делу Руслана Кутаева ЕСПЧ вынес решение о нарушении четырех статей Европейской конвенции: п. 1 ст. 3 (процессуальный порядок при задержании), ст. 6 (право на независимый и беспристрастный суд), п. 1 ст. 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), ст. 18 (пределы использования ограничений в отношении прав). Суд обязал выплатить Руслану Кутаеву компенсацию в размере €52 тыс.

Полномочия российского судьи в решениях ЕСПЧ прекращены с 16 сентября 2022 года. В таких случаях на место национального судьи должны выбирать кандидатов для конкретного дела. Однако, отмечает Павел Чиков в своем Telegram-канале, российские кандидаты перестали отвечать на приглашения ЕСПЧ. В таких случаях суд имеет право назначить одного из постоянных судей. Ответственным за российские дела назначен судья от Болгарии Йонко Грозев.

Обыск в квартире Зои Световой прошел в феврале 2017 года. Обыск проходил в рамках дела ЮКОСа. Оно было возбуждено в 2003 году. Следствие обвиняло бизнесмена Михаила Ходорковского (признан иностранным агентом) и других фигурантов в хищение средств у государства. По словам адвоката журналистки Анны Ставицкой, следствие считало, что похищенные средства могли быть направлены на финансирование ряда проектов, в том числе связанных с Зоей Световой. Госпожа Светова и ее муж Виктор Дзядко подали иск в ЕСПЧ 27 июля 2017 года.

В 2014 году Руслан Кутаев был осужден на четыре года колонии в Чечне по обвинению в хранении наркотиков. Он утверждал, что признался в преступлении из-за пыток. В апреле 2015 года он обратился в ЕСПЧ, заявив, что дело в отношении него сфабриковано.

Россия объявила о выходе из Совета Европы в марте 2022 года. В сентябре Россия вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. 11 июня президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий не исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта. Вместе с тем ЕСПЧ продолжит рассматривать жалобы россиян, поступившие до 16 сентября.

Лусине Баласян

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