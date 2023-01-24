В Темрюке бывших полицейских осудили за подтасовку доказательств по уголовному делу

В Темрюке двух бывших полицейских Артура Баилова и Александра Алаева осудили за фальсификацию доказательств по уголовному делу. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как было установлено в суде, в августе 2017 года Александр Алаев, являясь дознавателем отдела дознания районного ОМВД, проводил проверку сообщения о незаконном провозе 30 тонн спиртосодержащей продукции, факт которого выявили сотрудники ДПС на посту «Ильич». Автомобиль был помещен на спецстоянку. В октябре того же года при осмотре автомобиля было выявлено, что вместо указанных изначально 30 тонн алкоголя в автомобиле находились 19 тонн. Узнав об этом, Артур Баилов, который на тот момент являлся замначальника отдела дознания, распорядился изменить протокол осмотра, исправив в тексте количество литров изъятого алкоголя с 31,5 тыс. л на 19,1 тыс. л. Данные действия привели к искажению документа, который был доказательством по уголовному делу.

В отношении бывших полицейских возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 303 УК РФ (организация совершения и фальсификация доказательств по уголовному делу). Своей вины в совершенном преступлении злоумышленники не признали. Им назначили наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно — Артуру Баилову, 2 лет лишения свободы условно — Александру Алаеву. Им таже запрещено работать в правоохранительных органах на протяжении двух лет. Приговор не вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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