Региональный центр компетенций Удмуртии вошел в число лидеров по реализации нацпроекта «Производительность труда»

Региональный центр компетенций Удмуртии оказался на шестом месте среди субъектов России по реализации нацпроекта «Производительность труда». Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, регион набрал 8,23 балла и уступил победителю, которым оказался РЦК Челябинской области, 0,43 балла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Регионального центра компетенций Удмуртии Фото: Пресс-служба Регионального центра компетенций Удмуртии

Отмечается, что на втором месте в рейтинге оказался РЦК Краснодарского края, на третьей строчке — Татарстан. В десятку лидеров также вошли Рязанская, Нижегородская, Липецкая, Оренбургская, Томская и Белгородская области. Всего в нацпроекте принимали участие 53 субъекта России.