Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Региональный центр компетенций Удмуртии вошел в число лидеров по реализации нацпроекта «Производительность труда»

Региональный центр компетенций Удмуртии оказался на шестом месте среди субъектов России по реализации нацпроекта «Производительность труда». Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, регион набрал 8,23 балла и уступил победителю, которым оказался РЦК Челябинской области, 0,43 балла.

Фото: Пресс-служба Регионального центра компетенций Удмуртии

Фото: Пресс-служба Регионального центра компетенций Удмуртии

Отмечается, что на втором месте в рейтинге оказался РЦК Краснодарского края, на третьей строчке — Татарстан. В десятку лидеров также вошли Рязанская, Нижегородская, Липецкая, Оренбургская, Томская и Белгородская области. Всего в нацпроекте принимали участие 53 субъекта России.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...