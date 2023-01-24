Renault анонсировал кроссовер Espace

Компания Renault анонсировала новое поколение модели Espace, которое будет представлено в 2023 году.

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Фото: Renault Renault Espace

Фото: Renault

Как заявляет французский автопроизводитель, автомобиль построят на платформе CMF-CD, а на рынок новинка выйдет в 5- и 7-местном вариантах салона. Кроме того, впервые в истории имя Espace достанется не минивэну, а кроссоверу. Никакой другой информации о грядущей премьере нет.

Напомним, Renault Espace выпускается с 1984 года — за это время было выпущено пять поколений минивэна. Первый кроссовер Renault Espace будет показан весной 2023 года.

Максим Вершинин