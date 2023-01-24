Годовая инфляция в Курганской области снизилась до 11,3%

В декабре годовая инфляция в Курганской области замедлилась до 11,3% после 11,5% в ноябре. На это повлияли ослабленная потребительская активность и рост предложения ряда непродовольственных товаров. Об этом сообщают в пресс-службе Курганского отделения Уральского ГУ Банка России.

Продовольственная инфляция снизилась до 10,6%. Прошлым летом фермеры собрали хороший урожай масличных культур, сахарной свеклы, пшеницы и гречихи, что снизило темпы роста цен на продукты переработки этих культур. Увеличение производства сахара замедлило удорожание печенья и шоколадных конфет.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары снизился до 11,7%. По причине невысокого потребительского спроса замедлился годовой рост цен на обувь, одежду, отдельные виды бытовой техники и электроники. Удорожание легковых автомобилей сдерживало расширение предложения со стороны китайских брендов.

Темп прироста цен на услуги увеличился до 12,3%. В первую очередь на этом сказалась индексация тарифов ЖКХ, которую провели ранее запланированного срока — июля 2023 года. Из-за роста издержек на обновление и обслуживание оборудования сотовые операторы увеличили цены на тарифы.

В целом по России годовая инфляция в декабре замедлилась до 11,9%.