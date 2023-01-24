Преподаватель гимназии в Екатеринбурге заклеила третьекласснику рот скотчем

Следователи начали проверку из-за сообщений в СМИ о том, что в гимназии №94 Екатеринбурга преподавательница заклеила третьекласснику рот скотчем. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Сейчас следователи выясняют, действительно ли учитель применила насилие к ребенку. Если информация подтвердится, следствие примет процессуальное решение.

Ранее об инциденте со ссылкой на мать третьеклассника сообщил Ura.ru. По словам матери, от рук учителя пострадали и другие дети. «Я случайно узнала в родительском чате о том, что преподаватель обмотала моего ребенка скотчем. Этот ужас видели все одноклассники сына. Я боюсь представить, что пришлось перенести моему ребенку»,– подчеркнула женщина.

По словам ребенка, преподаватель может ударить учеников тряпкой для доски или книгой.

В департаменте образования Екатеринбурга сообщили, что по сообщениям СМИ проводится служебная проверка. Завтра, 25 января, пройдет встреча с родителями третьеклассника.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте