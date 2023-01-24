В центре Казани появится новый светомузыкальный фонтан

В Казани на озере Нижний Кабан планируют установить новый современный светомузыкальный фонтан. Об этом заявил руководитель комитета внешнего благоустройства Игорь Саляхутдинов.

По его словам, предыдущий фонтан был демонтирован осенью прошлого года из-за износа. В результате 19 из 26 насосов уже вышли из строя. В настоящее время в Казани уже разработали предложение по монтажу и выделили средства на проектирование нового фонтана.

Всего в 2023 году в Казани планируют запустить 29 фонтанов, что на пять больше, чем годом ранее.

"Ъ-Казань"